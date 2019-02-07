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В Орле прошел вечер памяти протоиерея Василия Ермакова

Верующие называли его - «любимый батюшка». Прошло 12 лет с тех пор, как не стало протоиерея Василия Ермакова. Он ушел из жизни в 80 лет, оставив после себя «свет» – в виде молитв, записей и книг о тяжелом жизненном пути и о том, что не стоит сдаваться и опускать руки. Сегодня в Орловском областном архиве прошел вечер памяти, на котором объявили об открытии фонда Василия Ермакова.

Он - пример в служении и жертвенности. Духовный отец для тысяч человек. Василий Ермаков видел холод, голод, войну. Чудом был спасен из фашистского лагеря. На себе испытал жестокость советской власти, когда большевики разрушали храмы. Вернуть веру - одна из причин того, почему он выбрал путь священника.
 
Отец Василий возродил духовную жизнь в своем родном Болхове, а благодарные горожане в честь него назвали одну из городских улиц. Последние годы своей жизни Василий Ермаков служил в Петербурге, но, приезжая на родину, для каждого прихожанина находил время. «Духовный лекарь» – так его называли, поскольку исцелял он словами и сердцем. 
Роман Фаустов, иерей, настоятель храма Сретенья Господня духовно-православного центра Вятский Посад: «Он каждому из нас, кто с ним встречался, дал великий духовный совет, духовное наставление каждому индивидуально, и мы по сей день с этим наставлением живем. Это было как благословение, как мудрый совет отца».
Его не стало 12 лет назад. С тех пор ежегодно в начале февраля в  Болхове, Орле и Петербурге проходят дни памяти Василия Ермакова. 
 
В Орловском областном архиве открыли фонд священнослужителя. В нем - вырезки из газет разных лет, плакаты, послания. В любое время с этими материалами можно ознакомиться, а еще - пополнить коллекцию воспоминаниями или фотографиями с батюшкой.
Александра Семёнова, председатель Орловского отделения Союза работников культуры России: «Я предала материалы о жизни батюшки, которые у меня были. Я полагаю, что этот фонд будет пополняться, потому что духовных чад и в Орловской области, и далеко за ее пределами очень много».
Многие из тех, кто пришел на этот вечер памяти, общались с Василием Ермаковым. Вспоминая, говорят, что не хватает его душевных слов. При этом добавляют: слушая записи его богослужений, не верится, что сказано это было больше 10 лет  назад. Они по-прежнему имеют силу, учат жить с верой, надеждой и любовью.
 





Анна Вайсергисер
7 февраля 2019 года

 


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