Новости версия для печати

Ситуация на Мценском литейном заводе обсуждалась на форуме «Деловая Россия»

Орловскую область на мероприятии представлял губернатор Андрей Клычков. Главу региона сопровождали представители бизнес-сообщества, в также генеральный директор ОАО «Мценский литейный завод» Игорь Сычкин.

В ходе обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса и промышленного производства в России руководитель орловского завода задал свой вопрос главе государства, касающийся ситуации на одном из ведущих предприятий нашего региона. В частности, речь шла о трудностях, которые возникли между ОАО «РЖД» и ОАО «Мценский литейный завод» в отношении заказов. Напомним, большую часть всех заказов предприятия составляют контракты с ОАО «РЖД». Долгосрочный контракт с компанией на производство элементов анкерно-рельсовых скреплений для железнодорожного транспорта был заключен в апреле 2018 года по 2020 год включительно.

Как рассказал гендиректор завода, в настоящее время заказчик принял решение о резком сокращении использования данного скрепления.

В 2019 году глава региона Андрей Клычков на встрече с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым обсуждал данную проблему. Были достигнуты договоренности об исполнении контракта на весь период.

Обращаясь к Президенту страны за поддержкой, Игорь Сычкин напомнил о высокой степени надежности продукции предприятия. Он подчеркнул, что анкерно-рельсовые скрепления широко использовались на ряде объектов в олимпийском Сочи, на Крымском мосту.

Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с привлечением экспертов и технических специалистов, сообщает информационный портал Орловской области.