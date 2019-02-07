Новости версия для печати Орловцев приглашают на День зимних видов спорта В 2019 году День зимних видов спорта в России отметят в России в пятый раз. Нынешнее мероприятие посвящено не только годовщине Олимпиады в корейском Пхенчхане, но и пятилетию сочинских Игр.



Спортивный праздник на открытом воздухе пройдет на футбольном поле Ледовой Арены микрорайона Зареченский. В программе Весёлые игровые физкультурно-оздоровительные задания: «Валенки», «Тяни-толкай», «Фигурное вождение», «Ледянка», «Снежки» и другие. Организаторы обещают наградить всех участников соревнований.



Начало в 12:00.





Анастасия Дорохова

7 февраля 2019 года







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