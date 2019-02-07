Новости версия для печати Три года в Орле не выдавали льготные земельные участки многодетным семьям По материалам прокурорской проверки, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой «халатность».



Следствие установило, что с января 2016 года должностные лица УМИЗа не формировали земельные участки для дальнейшей их передачи в собственность многодетных семей и иных категорий граждан. В результате 924 жителя областного центра не получили землю. Расследование уголовного дела - на личном контроле руководителя следственного управления.





Надежда Невматулина

7 февраля 2019 года







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