Новости версия для печати ОГУ предлагает «Путь в науку» Проверить свои знания по предметам и получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ могут одиннадцатиклассники, если успеют зарегистрироваться на участие в межрегиональной олимпиаде «Путь в науку». Она будет проходить в орловском госуниверситете имени Тургенева.



Первый - заочный, отборочный - этап олимпиады начнется с 11 февраля. Олимпиадные соревнования проводятся практически по всем школьным дисциплинам, а также по рисунку и эссе по журналистике. В заключительный этап пройдут лишь призеры и победители. Заключительный этап пройдет в марте. Кстати, результаты могут сыграть решающую роль при вступительных экзаменах в вуз и добавить баллы к результатам ЕГЭ. Ирина Гончарова, директор ресурсного центра профессиональной ориентации ОГУ им. И. С. Тургенева: «Призеры первого этапа получают плюс два балла, по итогам второго этапа призеры получают шесть баллов, победители - десять баллов. Если школьник участвует в олимпиаде по нескольким предметам - всего одиннадцать предметов, включая творческие испытания, то шансы на успех значительно увеличиваются».





Татьяна Тимохина

7 февраля 2019 года







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