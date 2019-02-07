Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Новый маршрут. Общественники предложили соединить Северный, Советский и Железнодорожный районы Орла.

- «Путь в науку». У орловских выпускников есть шанс увеличить результаты ЕГЭ.

- Одна на двоих - жизнь и выставка. Супруги Галактионовы представили свои акварели.



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Вести-Орёл

7 февраля 2019 года







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