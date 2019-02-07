Новости версия для печати Пожаловаться на сосульки можно в региональную общественную приёмную Дмитрия Медведева Фотографии ледяных угроз можно присылать, принимают обращения и по телефону, и лично. Цель такой инициативы - призвать к ответу управляющие компании, в обязанности которых входят работы по очистке крыш от наледи и снега.





Надежда Невматулина

7 февраля 2019 года







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