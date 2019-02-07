Новости версия для печати В мэрии Орла принимают обращения по проблемам вывоза мусора С 1 января 2019 года в Орловской области, как и во всей России, начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором по сбору и вывозу мусора определено ООО «УК «Зеленая роща».



Заявления, связанные с корректировкой данных, указанных в квитанции, ждут от орловцев в рабочие дни с 9 до 18 часов в администрации города, а также в территориальных управлениях во всех районах Орла.



Адреса, где принимают заявления граждан:



— администрация города Орла — Пролетарская гора, 1, каб. 204; — территориальное управление по Советскому району — ул. Октябрьская, 30, каб. 301; — территориальное управление по Железнодорожному району — пер. Трамвайный, 1, каб. 27; — территориальное управление по Заводскому району — ул. 1-я Посадская, 14, каб. 26; — территориальное управление по Северному району — Московское шоссе, 137, каб. 301.



Прием обращений по проблемам вывоза мусора также ведется по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла: (4862) 43-22-12, 59-51-12.





Надежда Невматулина

7 февраля 2019 года







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