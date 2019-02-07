В мэрии Орла принимают обращения по проблемам вывоза мусора

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четверг
7.02.2019
18:20:28
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В мэрии Орла принимают обращения по проблемам вывоза мусораС 1 января 2019 года в Орловской области, как и во всей России, начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором по сбору и вывозу мусора определено ООО «УК «Зеленая роща».
Заявления, связанные с корректировкой данных, указанных в квитанции, ждут от орловцев в рабочие дни с 9 до 18 часов в администрации города, а также в территориальных управлениях во всех районах Орла.
Адреса, где принимают заявления граждан:
— администрация города Орла — Пролетарская гора, 1, каб. 204;
— территориальное управление по Советскому району — ул. Октябрьская, 30, каб. 301;
— территориальное управление по Железнодорожному району — пер. Трамвайный, 1, каб. 27;
— территориальное управление по Заводскому району — ул. 1-я Посадская, 14, каб. 26;
— территориальное управление по Северному району — Московское шоссе, 137, каб. 301.
Прием обращений по проблемам вывоза мусора также ведется по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Орла: (4862) 43-22-12, 59-51-12.
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