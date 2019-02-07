Новости версия для печати В Орле в музее-мастерской Курнакова открылась выставка Эдуарда и Маргариты Галактионовых Эту супружескую пару художников, без преувеличения, знает весь город. Они вырастили и воспитали целую плеяду орловских живописцев. Среди них Николай Силаев, Любовь Жмакина, Юрий Тимончев и многие другие. Они были организаторами и первыми преподавателями художественной школы, в которой работают уже 54 года.



Эта выставка приурочена к юбилею художественно-графического факультета, основателем которого был Андрей Ильич Курнаков. Супруги Галактионовы, его ученики, вместе в 1959 году поступили к нему учиться. И однажды выбранная профессия стала их призванием, судьбой и общесемейным делом. Эта выставка приурочена к юбилею художественно-графического факультета, основателем которого был Андрей Ильич Курнаков. Супруги Галактионовы, его ученики, вместе в 1959 году поступили к нему учиться. И однажды выбранная профессия стала их призванием, судьбой и общесемейным делом. Эдуард Галактионов, член Союза художников России: «И работа вместе, и занятия, и путешествия, и учеба в институте связывала. И что интересно, это не надоедает, не мешает, а, наоборот, склеивает нас». Не случайно и выставка у них совместная. Они представили произведения из личных собраний и фондов музея изобразительных искусств. Акварели, написанные Галактионовыми, с бесконечной любовью к родному краю, рассказывают о тонком умении художников находить прекрасное и трогательное в самом скромном мотиве. Эту безусловную любовь к живописи они передали своим ученикам, среди которых очень много известных художников. Николай Силаев, заслуженный художник России: «Настоящие подвижники в этом деле, они организовали художественную школу, это стало делом их жизни, они все отдают, что сами приобрели - и опыт, и любовь к искусству, природе». Маргарита Михайловна преподает в художественной школе с 1964 года, а Эдуард Игнатьевич, пришел туда же всего на год позже. От Андрея Ильича Курнакова они заразились любовью к работе на пленэрах, и их ученики до сих пор с огромным удовольствием и радостью вспоминают эти походы, где они не только постигали азы живописи, но и учились любить и понимать природу. Юлия Тютюнова, доцент ОГУ им.И.С. Тургенева: «Наверное, это были самые счастливые годы в моей жизни, потому что была атмосфера творчества, великолепного полета. Хочу отметить профессионализм, чуткость, очень нежное отношение к своим ученикам». Художественно-графическому факультету в этом году исполняется 60 лет, и Галактионовы - самые первые его выпускники. На выставке около 30 работ мастеров. Художники продолжают лучшие традиции реалистической школы, по-прежнему, несмотря на возраст, передают свои мысли и чувства очень тонко и поэтично и остаются так же интересны и своим ученикам, и коллегам.









Эва Стасюлевич

7 февраля 2019 года







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