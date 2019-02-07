Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
7.02.2019
18:20:38
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле в музее-мастерской Курнакова открылась выставка Эдуарда и Маргариты Галактионовых

Эту супружескую пару художников, без преувеличения, знает весь город. Они вырастили и воспитали целую плеяду орловских живописцев. Среди них Николай Силаев, Любовь Жмакина, Юрий Тимончев и многие другие. Они были организаторами и первыми преподавателями художественной школы, в которой работают уже 54 года.

Эта выставка приурочена к юбилею художественно-графического факультета, основателем которого был Андрей Ильич Курнаков. Супруги Галактионовы, его ученики, вместе в 1959 году поступили к нему учиться. И однажды выбранная профессия стала их призванием, судьбой и общесемейным делом.
Эдуард Галактионов, член Союза художников России: «И работа вместе, и занятия, и путешествия, и учеба в институте связывала. И что интересно, это не надоедает, не мешает, а, наоборот, склеивает нас».
Не случайно и выставка у них совместная. Они представили произведения из личных собраний и фондов музея изобразительных искусств. Акварели, написанные Галактионовыми, с бесконечной любовью к родному краю, рассказывают о тонком умении художников находить прекрасное и трогательное в самом скромном мотиве. Эту безусловную любовь к живописи они передали своим ученикам, среди которых очень много известных художников.
Николай Силаев, заслуженный художник России: «Настоящие подвижники в этом деле, они организовали художественную школу, это стало делом их жизни, они все отдают, что сами приобрели - и опыт, и любовь к искусству, природе».
Маргарита Михайловна преподает в художественной школе с 1964 года, а Эдуард Игнатьевич, пришел туда же всего на год позже. От Андрея Ильича Курнакова они заразились любовью к работе на пленэрах, и их ученики до сих пор с огромным удовольствием и радостью вспоминают эти походы, где они не только постигали азы живописи, но и учились любить и понимать природу.
Юлия Тютюнова, доцент ОГУ им.И.С. Тургенева: «Наверное, это были самые счастливые годы в моей жизни, потому что была атмосфера творчества, великолепного полета. Хочу отметить профессионализм, чуткость, очень нежное отношение к своим ученикам».
Художественно-графическому факультету в этом году исполняется 60 лет, и Галактионовы - самые первые его выпускники. На выставке около 30 работ мастеров. Художники продолжают лучшие традиции реалистической школы, по-прежнему, несмотря на возраст, передают свои мысли и чувства очень тонко и поэтично и остаются так же интересны и своим ученикам, и коллегам.





Эва Стасюлевич
7 февраля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта