Новости версия для печати Орёл готовится встретить предстоящий паводок Сегодня на территории «Спецавтобазы» прошел смотр сил и средств аварийно-спасательных формирований областного центра. Штатные и внештатные спасатели представили к осмотру снаряжение и личный состав, которые будут задействованы в случае подтопления в городе. При самом плохом развитии сценария, подтопленными могут оказаться дома, где проживает 32 тысячи человек.



Свои аварийно-спасательные бригады на смотре представили 19 учреждений и организаций Орла, входящих в городское звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Более 20 единиц техники, 110 человек личного состава. На этот раз готовность участников смотра оценивалась особенно тщательно. Почему, - объяснил главный спасатель области.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Есть долгосрочный прогноз. Судя по тем запасам снега и по содержанию влаги, он превышает многолетние показатели. Расчет проведен по наихудшему варианту». На таких смотрах традиционно проверяют работоспособность дизель-генераторов или срок годности препаратов в медицинских укладках. Но в этот раз камнем преткновения стали не они. Обходя стройные ряды приданных формирований, начальник регионального главка МЧС обнаружил: все службы готовы к работе, но многие - без поправки на условия паводка, а именно – не предусмотрели подходящую для паводка обувь. Тем более, что в случае подтопления мест, где человек в сапогах уже не пройдет, а лодка - еще не пройдет, в городе будет предостаточно. И от аварийщиков без специального снаряжения будет мало толку.



Столы и фургон службы снабжения ломятся от полезных припасов. Но вот как все это достанется пострадавшим от паводка орловцам, толком не понятно.



В МЧС говорят: мелкие просчеты в случае ЧП грозят обернуться крупными проблемами. Впрочем, время для работы над ошибками еще есть.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Самое главное - это обувь и спецодежда. Этот вопрос мы доработаем. А в целом - работа ведется, подразделения готовы». В орловской мэрии пообещали все нарекания учесть. Тем более что вероятность реального применения аварийно-спасательных формирований в городе этой весной весьма велика.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «При повышении уровня воды до отметки 8 метров 66 сантиметров начинается затопление улиц и объектов жилого сектора города Орла». Более точные прогнозы и зоны возможных подтоплений будут известны ближе к весне. Однако жителям низинных частей города советуют готовиться к паводку уже сегодня.









Иван Суверин

7 февраля 2019 года







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