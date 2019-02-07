Новости версия для печати Орловский ветсанутильзавод получит господдержку Сегодня проблемы предприятия вместе с руководством разбирал председатель Облсовета Леонид Музалевский.



В кризисном состоянии завод работает уже несколько лет. Из-за кредиторской задолженности, превышающей 12 миллионов рублей, счета предприятия заблокированы с 2015 года. Поставщики коммунальных услуг практически каждый месяц грозятся отключить то электричество, то воду, то газ. Последнее актуально сейчас - долг за горючее топливо достиг трех миллионов рублей. В 2016 году завод из областного бюджета средств не получил никаких, в 2017-м - 1 миллион рублей, в прошлом году - 8 миллионов. Но предприятие этих денег не увидело - все средства ушли кредиторам. Помимо этого предприятие нуждается в обновлении оборудования, нынешнее изношено на 99%, ремонтные работы перетекают изо дня в день.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Я дал поручение сделать технологический аудит. Посмотреть, какое необходимо докупить оборудование, чтобы не было выбросов, загрязняющих экологию, воздух. Но вместе с тем необходимо посмотреть ещё, как можно применить технологии энергосбережения».





Антон Киселёв

7 февраля 2019 года







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