Новости версия для печати Ремонтные работы на мосту Дружбы в Орле теперь будут проходить под наблюдением видеокамеры И наблюдать в режиме он-лайн смогут не только чиновники, но и все желающие.



Как сообщили в мэрии Орла, там установлено видеонаблюдение. Ссылку обещали опубликовать в ближайшее время.



Кроме того, на мосту планируется провести выездное совещание совместно с представителями ГИБДД, чтобы на месте разобрать, как выполнено предписание ведомства, по которому запретили движение маршруток. По данным администрации города, в настоящий момент дефекты дорожного покрытия устранены на 75%.





Татьяна Напольских

7 февраля 2019 года







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