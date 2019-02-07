Ремонтные работы на мосту Дружбы в Орле теперь будут проходить под наблюдением видеокамеры

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четверг
7.02.2019
18:20:42
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Ремонтные работы на мосту Дружбы в Орле теперь будут проходить под наблюдением видеокамерыИ наблюдать в режиме он-лайн смогут не только чиновники, но и все желающие.
Как сообщили в мэрии Орла, там установлено видеонаблюдение. Ссылку обещали опубликовать в ближайшее время.
Кроме того, на мосту планируется провести выездное совещание совместно с представителями ГИБДД, чтобы на месте разобрать, как выполнено предписание ведомства, по которому запретили движение маршруток. По данным администрации города, в настоящий момент дефекты дорожного покрытия устранены на 75%.
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