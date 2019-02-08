Новости версия для печати В деревне Жилина Орловского района осенью этого года планируют открыть новый детский сад Строительство идет в соответствии с графиком.



На данный момент заканчивается возведение коробки здания, идет подготовка к установке блочно-модульной котельной, проложены тепловые сети от котельной до детского сада – всего выполнено 60% намеченных на этом этапе работ. В апреле намерены приступить к внутренней отделке.

Сад рассчитан на 230 мест.





Мария Семак

8 февраля 2019 года







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