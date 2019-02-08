Новости версия для печати Орловская продукция выходит на мировой рынок В области стартовала реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК».



Задачи – устранить торговые барьеры, обеспечить доступ продукции на целевые рынки и максимально содействовать их продвижению. Для экспорта производство должно достичь определенного уровня, и в минувшем году необходимый показатель был даже перевыполнен – сахара изготовили почти 307 тысяч тонн, при необходимом максимуме в 265 тысяч. Больше изготовили и крупы, практически достигли показателей по производству сливочного масла и муки.





Мария Семак

8 февраля 2019 года







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