Новости версия для печати В Орле прошла операция «Безопасное жилье» Сотрудники пожарного надзора и газовой службы провели совместные рейды по неблагонадежным адресам.



В ходе инспекции абонентов газовых сетей, которые уже не раз попадали в поле зрения контролеров, тщательно проверяли на предмет безопасности. Многие из них, как выяснилось, продолжают жить на грани ЧП.



В первом же проверяемом доме инспекторы и контролеры обнаружили, что единственным источником тепла в доме служит газовая плита. В соседней жилой комнате - еще одна. Остаться без голубого топлива жильцам, естественно, не хочется, однако на этот раз газовики непримиримы - газ отключен.



В соседнем доме обогреваются также при помощи плиты, да еще при отсутствии вытяжки. Опасность угарного газа хозяева в расчет не берут.

Галина Тинякова, контролер ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»: «Люди используют плиту 24 часа в сутки, что создает угрозу жизни, поэтому пришлось приостановить поставку газа до устранения неполадок». А житель дома на улице Прядильной проявил чудеса смекалки. Таких подключений газовики и пожарные не видели уже давно. Резиновым шлангом газ кустарно подведен к летней душевой. Очевидно, теперь водные процедуры возможны в любом сезоне. Ближайший сосед горе-умельца даже не в курсе, что живет как на вулкане.



Газовый ключ, пломбы и особые замки на вентилях - вот единственный ответ аварийщиков на действия таких абонентов. И прежде чем возобновить подачу голубого топлива, газовики обязательно убедятся, что нарушения полностью устранены.





Иван Суверин

7 февраля 2019 года







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