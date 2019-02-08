Новости версия для печати Региональный мусорный оператор просит уточнить данные Проблемные вопросы, связанные с работой УК «Зелёная роща», сегодня разбирали депутаты орловского Облсовета.



Больше всего внимания народные избранники уделили платёжкам, которые жители области получили за январь за вывоз отходов. Со всех уголков региона поступают жалобы, что в некоторых случаях региональный оператор требует оплаты за людей, которые по различным причинам в домах не проживают. Руководство УК «Зеленая роща» объяснило это тем, что использовали устаревшую базу данных при формировании списка потенциальных клиентов. Потому компания просит жителей актуализировать данную информацию. Также региональный оператор объяснил, что делать тем жителям региона, кто тоже получил платёжи за мусор, хотя услуга им не оказывается.

Дмитрий Хроменков, директор ООО «Зеленая роща»: «Если в населённом пункте вообще никак не реализован вывоз отходов, то есть если туда совсем не появлялся никогда мусоровоз, жители не должны платить». Кстати, региональный мусорный оператор может потерять один из двух полигонов для захоронения отходов. Власти Мценского района рассказали, что у них есть конфликт с собственниками площадки.





Антон Киселёв

7 февраля 2019 года







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