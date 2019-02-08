Новости версия для печати Школьники в Ливенском районе чистили крышу своего учебного заведения В соцсетях появилась фотография, на которой несколько учеников Островской школы Ливенского района с лопатами счищают снег с крыши учебного здания. Как сообщалось под снимком, снег школьники чистили два дня.



Областной департамент образования рассылает письма во все школы региона, чтобы руководство учебных заведений избегала привлечения учащихся к опасной работе.

Татьяна Патова, начальник Управления общего образования: «Нельзя привлекать детей к выполнению таких видов работ, потому что прежде всего образовательная организация отвечает за создание условий безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Поэтому то, что произошло в этой школе, недопустимо». Этот случай не остался без внимания прокуратуры Орловской области. По этому поводу была незамедлительно организована проверка, в рамках которой будет дана оценка законности действий администрации образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.





Всеволод Трифонов

7 февраля 2019 года







На главную страницу





