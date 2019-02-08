Новости версия для печати По Орлу прогулялись столичные эксперты по благоустройству Сегодня Андрей Клычков обсудил благоустройство центра города с представителями Департамента капитального ремонта и архитектурно-строительными компаниями Москвы.



Такой диалог стал возможен благодаря ранее заключенному соглашению. Столичных экспертов пригласили на прогулку по историческому центру города, чтобы они смогли наглядно оценить ситуацию и на месте поделиться наработанным опытом. Как отметили московские специалисты, для улучшения качества городской среды требуется всесторонний поход: одинаковое внимание нужно уделять как общественным и дворовым территориям, так и дорожно-транспортной сети. Напомним, в этом году в программу по благоустройству городских территорий включено 9 объектов, в их числе Городской и Детский парки и сквер Гуртьева.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2018 на реконструкцию объектов общественного назначения мы потратили около 500 миллионов рублей, на 2019 год мы планируем увеличить эти средства и увеличить количество объектов».





Татьяна Дьяконова

7 февраля 2019 года







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