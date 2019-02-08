Глава РЖД Олег Белозеров по поручению Владимира Путина встретится с директором Мценского литейного завода в самое ближайшее время

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Последние полтора месяца руководство области и я лично встречались с руководством РЖД. Мы разъясняли ситуацию, и просили понимания в том, что там тысячу человек работает, изменение государственного контракта в столь короткие сроки не приведет ни к каким благоприятным последствиям. Потому когда Игорь Владимирович задал вопрос, президент дал поручение. Я знаю, что уже вчера было назначено время встречи руководителя предприятия с руководством РЖД, и сегодня эта встреча должна произойти. Я думаю, что будут даны решения. И, понимая, как проходят многие процессы, я думаю, что встреча с руководством РЖД, которая состоялась, она просто не в полной мере была реализована исполнителем более низкого уровня. И получилась такая ситуация. И я рад, что сегодня мы нашли решение».