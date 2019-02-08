Новости версия для печати Глава РЖД Олег Белозеров по поручению Владимира Путина встретится с директором Мценского литейного завода в самое ближайшее время Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Напомним, накануне на форуме «Деловая Россия» Игорь Сычкин поднял тему расторжения контракта РЖД с его предприятием. И сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал подробности ситуации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Последние полтора месяца руководство области и я лично встречались с руководством РЖД. Мы разъясняли ситуацию, и просили понимания в том, что там тысячу человек работает, изменение государственного контракта в столь короткие сроки не приведет ни к каким благоприятным последствиям. Потому когда Игорь Владимирович задал вопрос, президент дал поручение. Я знаю, что уже вчера было назначено время встречи руководителя предприятия с руководством РЖД, и сегодня эта встреча должна произойти. Я думаю, что будут даны решения. И, понимая, как проходят многие процессы, я думаю, что встреча с руководством РЖД, которая состоялась, она просто не в полной мере была реализована исполнителем более низкого уровня. И получилась такая ситуация. И я рад, что сегодня мы нашли решение».





Татьяна Напольских

7 февраля 2019 года







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