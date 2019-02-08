Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- К "большой воде" готовы. Сегодня прошел смотр оперативных сил и средств.



- Недетский труд. Ситуацию оценили в Департаменте образования и прокуратуре.



- Где можно не платить за мусор? Ответ давал руководитель регоператора.



- Безопасное "голубое топливо". Газовики провели рейды.



- По центру города - с москвичами. Столичные эксперты поделились секретом благоустройства.



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Вести-Орёл

7 февраля 2019 года







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