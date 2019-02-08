На Орловщине на загородных трассах уделят внимание пешеходам

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пятница
8.02.2019
19:22:18
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На Орловщине на загородных трассах уделят внимание пешеходамРегиональная Госавтоинспекция начала рейды, направленные на пресечение нарушений правил среди пешеходов.
Особое внимание уделят тем, кто ходит вдоль трасс за городом. Согласно закону, на одежде в темное время суток должны быть отражающие элементы. С начала года в области уже зафиксировано полтора десятка ДТП с пешеходами. Последний случай произошел в Орловском районе на этой неделе: двое мужчин попали под микроавтобус на объездной автодороге. Один из них погиб на месте, второй серьезно пострадал.
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