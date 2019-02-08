Новости версия для печати На Орловщине на загородных трассах уделят внимание пешеходам Региональная Госавтоинспекция начала рейды, направленные на пресечение нарушений правил среди пешеходов.



Особое внимание уделят тем, кто ходит вдоль трасс за городом. Согласно закону, на одежде в темное время суток должны быть отражающие элементы. С начала года в области уже зафиксировано полтора десятка ДТП с пешеходами. Последний случай произошел в Орловском районе на этой неделе: двое мужчин попали под микроавтобус на объездной автодороге. Один из них погиб на месте, второй серьезно пострадал.





Татьяна Напольских

8 февраля 2019 года







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