Орловский областной центр молодежи «Полет» планируют отремонтировать

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пятница
8.02.2019
19:22:15
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Орловский областной центр молодежи «Полет» планируют отремонтироватьС 2019 по 2021 годы на реконструкцию планируется направить около 270 млн. бюджетных рублей. Губернатор подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, в этом году предусмотрено 2,5 млн рублей на проектно-изыскательские работы. В следующем - 118,5 млн рублей. Правда, здесь рассчитывают на федеральную помощь.
В 2021 году выделят 148 млн. рублей. Тогда же центр планируют сдать. Заказчиком-застройщиком выступает «Орёлгосзаказчик». Напомним, Центр молодежи начали ремонтировать еще в 2012 году. За три года на реконструкцию объекта было выделено чуть меньше 29 млн. рублей.
Напомним, здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не то что капитально отремонтировать, а даже реконструировать. Объект попытались включить в «юбилейную» программу за 178 млн. рублей, но тщетно. Выпросили из федерального бюджета 18 млн. и своих два добавили. Итог не радует.
Разрушать – не строить: орловскую молодёжь лишили центра «Полёт»
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