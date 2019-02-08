Новости версия для печати Орловский областной центр молодежи «Полет» планируют отремонтировать С 2019 по 2021 годы на реконструкцию планируется направить около 270 млн. бюджетных рублей. Губернатор подписал соответствующее постановление.



Согласно документу, в этом году предусмотрено 2,5 млн рублей на проектно-изыскательские работы. В следующем - 118,5 млн рублей. Правда, здесь рассчитывают на федеральную помощь. В 2021 году выделят 148 млн. рублей. Тогда же центр планируют сдать. Заказчиком-застройщиком выступает «Орёлгосзаказчик». Напомним, Центр молодежи начали ремонтировать еще в 2012 году. За три года на реконструкцию объекта было выделено чуть меньше 29 млн. рублей.





Разрушать – не строить: орловскую молодёжь лишили центра «Полёт» Напомним, здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не то что капитально отремонтировать, а даже реконструировать. Объект попытались включить в «юбилейную» программу за 178 млн. рублей, но тщетно. Выпросили из федерального бюджета 18 млн. и своих два добавили. Итог не радует.





Татьяна Напольских

8 февраля 2019 года







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