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пятница
8.02.2019
19:21:58
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Провести инвентаризацию и промыть ливневку Орла. Городские власти взялись за решение проблемы.
- Диагностическая технология, основанная на мультипараметрическом подходе. Для победительницы конкурса «Умник» - это наука сегодняшнего дня.
- Возвращение к «Полету». В молодежном центре продолжится ремонт.
- Засветись! ГИБДД высматривает пешеходов на темных загородных трассах.
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