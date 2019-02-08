Новости версия для печати Расходование государственных средств должно быть эффективным За минувший год прокуратура Орловской области выявила более девятисот коррупционных нарушений.



474 человек привлечено к дисциплинарной ответственности. Не предоставили сведения о доходах или внесли неверные данные 119 должностных лиц различных ведомств. Возбуждено 45 уголовных дел в сфере взяточничества.





Татьяна Напольских

8 февраля 2019 года







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