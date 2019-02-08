Глава администрации Орла Александр Муромский провел традиционный объезд города

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пятница
8.02.2019
19:21:18
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Глава администрации Орла Александр Муромский провел традиционный объезд городаНа этот раз глава администрации проехал по Заводскому району. Его интересовали такие вопросы, как очистка дворовых территорий и ливневых колодцев от снега, ямочный ремонт и последующее благоустройство территорий.
Готовь сани летом, а к весне готовься зимой. Принцип действенный, однако, как показывает благоустройство городских территорий, не всегда выполняемый. Жители Колхозной и 2-й Пушкарной рассказывают, что каждую весну на перекрестке этих улиц в любое время года лужи практически по колено.
Александр Муромский попросил вопрос очистки дворовых территорий и ливневых колодцев от снега взять на особенный контроль и не ждать, когда придет долгожданная весна.
Как сообщила исполняющая обязанности начальника УКХ Светлана Балашова, общая протяженность сетей - более 83 тысяч погонных метров, а за содержание сетей ливневой канализации до конца апреля в ответе ООО «Гидродинамика».
Александра Муромского не устроила формулировка «при наступлении плюсовой температуры». По его мнению, нужно уже сейчас отыскать канализационные колодцы, которые оказались под снегом и льдом, и прочистить их.
Глава города поручил провести инвентаризацию мест, где ливневые колодцы оказались под сугробами, создать карту уборки улиц города и «довести» её до жителей, чтобы они убирали личный транспорт из дворов и межквартальных проездов.
На составление карты уборки улиц Александр Муромский отвел неделю.
По информации Светланы Балашовой, в 2019 году на ямочный ремонт в Орле выделено 60 млн. рублей, что позволит отремонтировать более 51 тысячи квадратных метров.
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