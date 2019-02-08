Новости версия для печати Глава администрации Орла Александр Муромский провел традиционный объезд города На этот раз глава администрации проехал по Заводскому району. Его интересовали такие вопросы, как очистка дворовых территорий и ливневых колодцев от снега, ямочный ремонт и последующее благоустройство территорий.



Готовь сани летом, а к весне готовься зимой. Принцип действенный, однако, как показывает благоустройство городских территорий, не всегда выполняемый. Жители Колхозной и 2-й Пушкарной рассказывают, что каждую весну на перекрестке этих улиц в любое время года лужи практически по колено. Александр Головин, депутат Орловского городского Совета народных депутатов, житель г. Орла: «На данной дороге ливневая канализация вообще отсутствует. Она отсутствует не только на улице Пушкарной, но и на Колхозной. В связи с этим данные дороги быстро приходят в негодность. А на Пушкарной к тому же нет и тротуаров, и люди вынуждены идти по дороге». Александр Муромский попросил вопрос очистки дворовых территорий и ливневых колодцев от снега взять на особенный контроль и не ждать, когда придет долгожданная весна. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Нужно принять все необходимые меры, чтобы прочистить ливнеки. Сделать ревизию всех ливневок и обеспечить их прочистку там, где это необходимо. Тем более что количество снега в этом году более чем в два раза превышает показатели за последние годы, и если будет дружная весна, то мы поплывем». Как сообщила исполняющая обязанности начальника УКХ Светлана Балашова, общая протяженность сетей - более 83 тысяч погонных метров, а за содержание сетей ливневой канализации до конца апреля в ответе ООО «Гидродинамика». Светлана Балашова, и.о.начальника МКУ «УКХ г.Орла»: «При наступлении плюсовой температуры начнется промывка сетей в тех местах, где ливневка наиболее всего забита песком. Уже это начали делать на улице Автовокзальной». Александра Муромского не устроила формулировка «при наступлении плюсовой температуры». По его мнению, нужно уже сейчас отыскать канализационные колодцы, которые оказались под снегом и льдом, и прочистить их. Глава города поручил провести инвентаризацию мест, где ливневые колодцы оказались под сугробами, создать карту уборки улиц города и «довести» её до жителей, чтобы они убирали личный транспорт из дворов и межквартальных проездов. На составление карты уборки улиц Александр Муромский отвел неделю. Александр Муромский глава администрации г. Орла: «А с подрядными организациями уже сейчас нужно проводить претензионную работу по поводу тех участков, где дорожное покрытие уже начинает показывать дефекты, и уже сейчас нужно взаимодействовать, а не ждать пока везде снег сойдет. На дороги, отремонтированные в прошлом году, есть гарантия - пять лет». По информации Светланы Балашовой, в 2019 году на ямочный ремонт в Орле выделено 60 млн. рублей, что позволит отремонтировать более 51 тысячи квадратных метров.









Юлия Опанасюк

8 февраля 2019 года







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