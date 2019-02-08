Новости версия для печати Молодые ученые из Орла разработали технологии стремительной диагностики болезней Победители конкурса «УМНИК-2018» Мария Филина и Дмитрий Ставцев завоевали самую высокую оценку экспертов в области биомедицины и биотехнологии. Их проекты посвящены разработкам технологий, которые позволят сократить время лечения и затраты пациентов.



Такие разные, но есть то, что их объединяет. И это желание - делать! Мария - аспирант. Жизнь свою решила посвятить инженерии. Ее диагностическая технология, основанная на мультипараметрическом подходе, позволяет сокращать как время на лечение, так и финансовые затраты пациентов. Мария Филина, победитель конкурса "УМНИК-2018": «Данный прибор реализует технологию лазерной допплеровской флоуметрии и позволяет оценивать микроциркуляцию, как во всем организме, так и непосредственно в исследуемой области. На экране компьютера можно наблюдать саму перфузию, то есть это кровоток, рассчитывая и анализируя который, можно сказать, есть ли у человека какие-либо патологии в циркуляторном русле или же они отсутствуют». Современный ритм жизни диктует свои правила. Ждать результаты исследований 2-3 недели - это прошлый век. Благодаря технологии, которую предлагает Мария, узнать результаты можно уже через полчаса. Коллега Марии - Дмитрий, еще один «умник». Разрабатывать технологию скоростной видео капилляроскопии начал совсем недавно. Его помощники - петербургские коллеги из исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. И результаты ждать себя не заставили. Победа в престижном конкурсе - тому подтверждение. Дмитрий Ставцев, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Суть технологии видеокапилляроскопии заключается в том, что она позволяет измерять скорость движения эритроцитов по капиллярам. До этого такой технологии не существовало, но мои коллеги были первыми людьми, которые сумели написать соответствующее программное обеспечение, собрать соответствующую установку, позволяющую с достаточно высокой точностью определять параметры кровотока в капиллярах». Именно этот метод дает дополнительную диагностическую информацию для врачей, что в свою очередь помогает повысить качество лечения. Дмитрий Ставцев, победитель конкурса «УМНИК-2018»: «Самое главное - это ранняя диагностика. Дело в том, что нарушения в капиллярном кровотоке проявляются намного раньше, чем проявляются основные симптомы заболевания. За счет раннего обнаружения, мы можем лучше диагностировать заболевание, лечение будет эффективнее, оно будет менее продолжительным и, возможно, менее затратным». Елена Потапова, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева: «И у Маши, и у Дмитрия есть такие качества, которые нужны каждому ученому, я считаю. Это ответственность, целеустремленность и большая трудоспособность. И, безусловно, именно эти три качества в совокупности с их профессиональными данными позволили достигнуть таких высоких результатов». Сейчас ребята активно занимаются исследовательской работой. И откровенно признаются: денежный грант - это подспорье, но - не главное. Куда важнее понимать - то, что ты делаешь, помогает людям.









Юлия Опанасюк

8 февраля 2019 года







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