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Александр Адайкин: «Все стадии благоустройства нужно обсуждать с населением»

Московские специалисты по благоустройству поделились идеями, как сделать городскую среду более комфортной и удобной. Столичная делегация прогулялась по Орлу, и на месте оценила ситуацию. Эксперты высказали свое мнение по реконструкции площади Ермолова, Городского парка и дворовых территорий города. По их словам, для улучшения качества городской среды требуется всесторонний подход: одинаковое внимание нужно уделять как общественным территория, так и дорожно-транспортной сети.

Орлу может быть интересен столичный опыт по благоустройству. Основная идея - создание функционального, красивого и удобно спланированного городского пространства, что собственно и демонстрирует столица в последние годы. Программа «Комфортная городская среда» стартовала у них в 2011-м. Орел не так давно начал преображаться. Но обновляясь, важно сохранить архитектурную самобытность.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас у нас в рассмотрении находятся около 13 проектов благоустройства общественных территорий, около 700 миллионов рублей в рамках реализации проекта безопасные и качественные автомобильные дороги».
Александр Адайкин, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта
г. Москвы: «Мы сегодня имеем весь опыт, который наработали за эти годы, который позволяет создать полноценный комфортный город, включающий и общественные пространства, и дворовые территории, и мы с удовольствием поделимся опытом с Орловской областью».
Разговор из кабинета перешел непосредственно на улицы города. С исторического центра Орла давно пора стряхнуть пыль времени, в планах - создание единого культурного квартала, который стал бы центром притяжения для горожан и гостей города.

Благоустройство городской среды касается как общественных территорий, так и дворовых. В последних болевые точки это парковки, освещение и территории вокруг мусорных контейнеров. Эксперты делятся опытом: в московских дворах мусорные зоны визуально маскируют за счет стрит-арта. Смотрится красиво и портить жалко. А вот одна из визитных карточек Орла - Городской парк - уже начал преображаться. В прошлом году реконструировали колоннаду, фонтан, обновили скамейки возле входа. Следующий этап - укрепление склонов и ремонт прогулочных дорожек.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хотел бы, чтобы это был не отдельный объект, а объект который действительно связывает городскую среду. Чтобы из двора человек выходил на нормальную пешеходную территорию».
Александр Адайкин, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта г.Москвы: «Очень важно обсуждать с населением - и на стадии концепции, и на стадии проектирования, и в процессе работы, и на стадии приемки. Это поможет нам следить за качеством и за теми решениями, которые мы принимаем, чтобы все в итоге были довольны».
В 2019 году запланировано благоустройство еще ряда городских объектов, голосование по их выбору пройдет 16 февраля.




Татьяна Дьяконова
8 февраля 2019 года

 


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