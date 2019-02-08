Новости версия для печати Эта бесконечно завораживающая химия... Сегодня - День науки. 8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева. А 2019 год Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международным годом Периодической таблицы химических элементов Менделеева. Ее открытие состоялось 150 лет назад. И стало исходной точкой для новых химических и физических исследований. Любят ли этот предмет школьники, и востребованные ли сегодня специалисты-химики?



Существует легенда о том, что свою периодическую систему химических элементов Менделеев придумал во сне. Однако сам ученый опроверг это. Он годами работал над ее созданием, каждый элемент выписывал на отдельную карточку, затем комбинировал в зависимости от схожести свойств элементов, и не удивительно, что таблица не раз снилась ему, но не как открытие, а как продукт активной мозговой деятельности.



Тогда, 1869 году, в таблице было лишь 63 элемента, сегодня их уже 118. Последний - оганесон - был открыт в конце 2016 года, и был назван в честь академика, с которым, кстати, довелось пообщаться учителю химии - орловчанке Любови Ивановой. Буквально вчера, в Москве, на съезде преподавателей химии, в честь открытия года Периодической таблицы, она выступала с докладом.

Любовь Иванова заслуженный учитель РФ гимназии № 19 им. В. И. Меркулова: «На этом съезде мне больше всего понравилось общение, живое общение с академиками - Луниным, Оганесяном. Особенно с Оганесяном. Благодаря его труду, а он работает в Дубне, был наконец-то завершен седьмой период периодической таблицы и при жизни этого академика 118-й элемент носит его имя». Любовь Васильевна Иванова уже 30 лет преподает химию в орловской гимназии № 19. И хотя в школах этот предмет начинают изучать с 8 класса, ее ученики уже с 5 класса выступают с докладами. На днях на международной научно-практической конференции МИФ Иван Поляков занял 2 место, с совсем не детской темой: «Нейтрализация кислоты желудочного сока с помощью антацидов».

Иван Поляков ученик 5 класса гимназии №19 им. В. И. Меркулова: «Вместо желудочного сока, который находится у нас в организме, мы брали вытяжку из мандаринов, то есть мандариновый сок. Мы его фильтровали и узнавали кислотность, после чего добавляли таблетки – антациды». Пятиклассники химию просто обожают - еще бы, каждую неделю невероятные опыты. То вулканы имитируют, то мел сами создают, то бумагу перерабатывают из мусора. Не удивительно, что ученики Ивановой постоянные призеры и победители школьных олимпиад по химии. Некоторые даже мечтают стать выдающимися учеными.

Валерия Михалина, ученица 8 класса гимназии №19 им. В. И. Меркулова: «Это предмет без границ. Всегда есть что-то новое, что-то можно открыть. Например, в таблице Менделеева есть пустые клетки, которые надо заполнить. И если я буду упорно работать, я смогу открыть какой-то новый эелемент и прославиться». Ну а одиннадцатиклассники профильного класса все как один планируют поступать в вузы, где химия - ведущий предмет. Судя по конкурсу на специальности, химики востребованы везде и всегда.

Владимир Масалов, директор института естественных наук и биотехнологий ОГУ им. Тургенева: «О востребованности говорит уже то, что ежегодно на данные специальности конкурс порядка 3-4 человек на одно бюджетное место». 18 мая этого года проверить свои знания по химии смогут все желающие. Впервые в стране пройдет Всероссийский химический диктант.









Татьяна Тимохина

8 февраля 2019 года







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