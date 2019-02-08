Новости версия для печати «Провинцальное житие» - в Орле В Орловском краеведческом музее открылась выставка фотографии выпускницы МГУ Юлии Замятиной. Профессиональный фотограф, она часто выезжает из Москвы, ее любовь - маленькие города России, которые она преподносит зрителям с особой любовью и теплотой. Выставка недаром выставка называется «Провинциальное житие», она очень точно отражает и неспешное течение жизни, и нехитрые будни тихих русских городов.



+) Краеведческий музей давно дружит с Московским государственным университетом, особенно с преподавателями и выпускниками отделения фотожурналистики, которые часто привозят в Орел свои работы. Выставка Юлии Замятиной - продолжение сотрудничества, которое бессменно поддерживает фотограф, заслуженный работник культуры России Леонид Тучнин.

Леонид Тучнин, фотограф, сотрудник краеведческого музея: «Выставка любопытная. Обычно все снимают походя, в разных городах, к примеру, «я и памятник». Но здесь - жизнь, такая, как она есть в провинциальных городах». Мышкин, Малоярославец, Калязин, Углич, Мстёра -старые, с удивительной историей российские города. Они привлекают Юлию Замятину хорошими людьми, добрыми встречами, и неповторимым внешним видом. Автор считает, что именно там и проходит настоящая жизнь.

Юлия Замятина, фотограф: «Я из столицы и пытаюсь все время вырваться за этими ощущениями, за тем, чего нам так не хватает». Особое внимание уделяет Юлия Замятина детям. И то, что видишь на ее фотографиях, прямиком ведет тебя в то самое детство - с беготней по лужам, босыми ногами, дружбе с котами и собаками, вечным играм во дворе родного дома и полному отсутствию компьютера.

Юлия Замятина, фотограф: «Дети в первые минуты обращают на тебя внимание, а потом они живут своей естественной жизнью, и эти натуральные моменты и ценны для меня в детской фотографии». Не занимать автору и терпения, многие кадры предстают естественными и даже случайными, но на самом деле это большой труд, и подчас долгое ожидание подходящего момента. А для нас это не такая уж частая возможность погулять по маленьким русским городам, увидеть, как живут там самые разные люди, и понять, что вся Россия это «провинциальное житие» в самом хорошем смысле.









Эва Стасюлевич

8 февраля 2019 года







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