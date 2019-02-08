Новости версия для печати В Орле оперативный сотрудник полиции задержан спецслужбами по подозрению в мошенничестве По версии следствия, он обманом получил от одного из орловцев крупную сумму денег.



Расследование ведется отделом особо важных дел регионального управления СКР.

Александр Семилеткин, зам. руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия, подозреваемый 6 февраля 2019 года получил от 28-летнего жителя города Орла денежные средства в сумме 40 тысяч рублей за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. При этом подозреваемый не намеревался и не имел возможности в установленном законом порядке повлиять на ход расследуемого дела, а полученными денежными средствами намеревался распорядиться по своему усмотрению».

Поскольку подозреваемый уже признал свою вину, служебное расследование в УМВД было коротким. Оперативник уже уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство получит дисциплинарное взыскание.





Иван Суверин

8 февраля 2019 года







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