Новости версия для печати Встреча орловского промышленника и руководителя РЖД - состоялась Напомним, Игорь Сычкин - генеральный директор Мценского литейного завода на форуме «Деловая Россия» озвучил проблему, связанную с тем, что РЖД отказывается от соблюдения контракта с предприятием.



К слову, контракт должен действовать до 2020 года. На встрече с Игорем Белозёровым удалось расставить все точки над i. Позиция железнодорожной компании такова: все обязательства будут выполнены. И сегодня Игорь Сычкин в Москве уже подписал все необходимые документы. Кроме того, у Мценского завода теперь еще открылись и долгосрочные перспективы.

Игорь Сычкин, генеральный директор Мценского литейного завода: «Глава РЖД дал очень высокую оценку нашему заводу как партнёру. И самое главное - предложил исследовать, в каких других важных для развития РЖД областях и проектах, может участвовать завод. Для нас это чрезвычайно важно. Огромное всем спасибо и от меня лично, и от заводчан». А заводчане почти после двух месяцев перебоев и простоя уже в понедельник выйдут на работу.





Надежда Невматулина

8 февраля 2019 года







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