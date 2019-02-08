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Встреча орловского промышленника и руководителя РЖД - состоялась

Напомним, Игорь Сычкин - генеральный директор Мценского литейного завода на форуме «Деловая Россия» озвучил проблему, связанную с тем, что РЖД отказывается от соблюдения контракта с предприятием.

К слову, контракт должен действовать до 2020 года. На встрече с Игорем Белозёровым удалось расставить все точки над i. Позиция железнодорожной компании такова: все обязательства будут выполнены. И сегодня Игорь Сычкин в Москве уже подписал все необходимые документы. Кроме того, у Мценского завода теперь еще открылись и долгосрочные перспективы.
Игорь Сычкин, генеральный директор Мценского литейного завода: «Глава РЖД дал очень высокую оценку нашему заводу как партнёру. И самое главное - предложил исследовать, в каких других важных для развития РЖД областях и проектах, может участвовать завод. Для нас это чрезвычайно важно. Огромное всем спасибо и от меня лично, и от заводчан».
А заводчане почти после двух месяцев перебоев и простоя уже в понедельник выйдут на работу.


Надежда Невматулина
8 февраля 2019 года

 


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