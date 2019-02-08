Новости версия для печати ГИБДД просит орловских пешеходов выйти из сумрака Для этого начали проводить специальные рейды по загородным трассам.



Напомним, по закону, находясь на обочине дороги в темное время суток вне населенного пункта, человек обязан иметь в одежде светоотражающий элемент. Чтобы быть заметным водителям. На снежной или мокрой дороге в темное время человек в темной одежде неминуемо попадет под колеса. Избежать такого ДТП невозможно. Уже в этом году в области зафиксировано полтора десятка таких ДТП.



Всякий, кому случалось быть за рулем на неосвещенной пригородной трассе, знает: пешеход на обочине, словно призрак, появляется из ниоткуда в последний момент. Фары ближнего света выхватывают его из темноты на расстоянии 20-30 метров, когда для полного торможения нужно как минимум 50.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время особое внимание уделяют пешеходам, которые передвигаются вне города вдоль проезжей части без светоотражающих элементов. С начала года на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП с участием пешеходов. В результате четыре человека погибли, девять человек получили травмы. В десяти случаях из пятнадцати пешеходы передвигались в темное время суток, и ни у одного из них не было светоотражающих элементов». Последний трагический эпизод произошел в Орловском районе на этой неделе: двое мужчин угодили под микроавтобус на объездной автодороге. Один из них погиб на месте, второй - серьезно пострадал. На темную трассу пешеходы вышли без световозвращающих элементов, что и предопределило их печальную участь. Однако, как показал рейд, учиться на чужих ошибках пешеходы в пригороде не склонны. Полицейским только и остается, что прибегнуть к административным рычагам.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при пересечении проезжей части при себе иметь светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток, а за городом, согласно правилам дорожного движения, пешеходы обязаны иметь светоотражающие элементы при движении вдоль проезжей части и при переходе через нее». В ГИБДД не обольщаются: жилет-отражайка в моду в ближайшее время войдет едва ли. А вот световозвращающая дамская сумка - почему бы и нет. Минималистичным решением проблемы может служить браслет-фликер на рукаве. Закономерность, говорят инспекторы, проста: чем заметнее пешеход на дороге, тем больше у него шансов на выживание.









Иван Суверин

8 февраля 2019 года







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