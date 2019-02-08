Новости версия для печати Владислав Туйнов подписал двухлетний контракт с промоутерской компанией Glory Правда, сделать это удалось только со второй попытки.



Год назад команда орловского Бриллианта уже вела переговоры с представителями Glory. Однако условия, предложенные американским промоутером, орловцев не устроили. В этом году стороны достигли принципиального соглашения и оформили договор. Основное условие Glory - эксклюзивность боев. Это означает, что боец должен драться только в рамках их турниров. Впрочем, говорить о конкретной дате первого поединка в промоушене Glory пока преждевременно.





Анастасия Дорохова

8 февраля 2019 года







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