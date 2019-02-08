Новости версия для печати В Орле прошел флэшмоб «МЧС - за здоровый образ жизни!» Мероприятие было посвящено 370-летию со дня образования пожарной охраны.



Сегодня в Медведевском лесу прошел флэшмоб, организованный региональным управлением МЧС. Личный состав подразделений управления выстроился в виде надписи «МЧС ОРЕЛ». После состоялся товарищеский матч по мини-футболу на снегу, причем, поле было оформлено пожарными рукавами. Гости праздника приняли участие в конкурсе по надеванию боевой одежды пожарного и спасателя. Всех участников акции угостили горячим чаем.







Мария Семак

8 февраля 2019 года







На главную страницу





