Новости версия для печати Орловский Облсовет обсудил проблемы, возникшие с приходом в область мусорного регоператора Если контейнеров для мусора нет, то оплачивать услуги регионального оператора по обращению с отходами люди не должны! Такое заявление накануне сделал директор компании УК «Зелёная роща», которая с января этого года стала главной по мусору в нашей области. Этот и другие проблемные вопросы - неверные данные в платёжках, общую организацию работы регоператора - накануне разбирали депутаты Облсовета. Начали народные избранники со знакомства с одним из мусороперерабатывающих заводов области.



Мусороперерабатывающий завод «Экосити» и ещё четыре подобных предприятия области - это предпоследняя, но при этом неотъемлемая стадия в новой системе обращения с отходами, которая начала работать в нашем регионе и на большей части всей России с января этого года. Без этих заводов исполнение федерального законодательства невозможно, так как весь мусор теперь должен сортироваться. Директор завода рассказал, что его предприятие имеет одни из лучших показателей по стране.

Юрий Парахин, директор мусороперерабатывающего завода: «В Российской Федерации, там, где есть заводы по обработке отходов, статистика такая: 93-95% отходов, которые обработались, уходят на полигон. У нас сейчас уходит 28%». Законных полигонов в Орловской области осталось всего два - в Ливенском и Мценском районах. Свалка на улице Итальянской в Орле не внесена в госреестр объектов размещения отходов, потому мусор может там храниться только временно. И куда девать отходы, которые переработать невозможно, региональному оператору ещё предстоит решить. В части вывоза мусора в январе, как отметил председатель Облсовета Леонид Музалевский, компания показала себя хорошо.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Я проехал по Заводскому району, и даже те, где были несанкционированные свалки, где были контейнеры переполненные вечно - вижу, что они чистые, что мусор вывозится. Улучшения уже есть». Правда, и проблемных вопросов хватает. Из самого актуального - это платёжки за мусор, которые орловцы получили в первые дни февраля. Многим они пришли с неверными данными.



Леонид Музалевский справедливо заметил, что регоператор мог бы получить информацию у глав районных администраций, домкомов, уличкомов и в Росреестре, а не пользоваться базой двухгодичной давности.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Люди умерли, а им выставляются платёжки за утилизацию и вывоз ТБО». Дмитрий Хроменков, директор ООО УК «Зеленая роща»: «Мы собирали эту базу у тех УК, которые согласились нам её передать. Мы купили недостающую часть в Росреестре. Также эта база принималась от перевозчиков, у кого она была. Накладывая эти базы одну на другую, мы получили не совсем достоверную и не совсем применимую для нашей работы базу». Актуализировать эти данные людям придётся самостоятельно. Для этого нужно обратиться либо в один из офисов «Орловского энергосбыта», филиалы которого есть в каждом районе области, либо лично придти к региональному оператору, либо направить необходимые документы - домовую книгу или справку о количестве зарегистрированных в жилище людей по электронной почте. Также депутаты смогли получить ответ на другой актуальный вопрос, что делать с платёжками за мусор тем, кто этой услуги не получает.

Дмитрий Хроменков, директор ООО УК «Зеленая роща»: «Если в этом населённом пункте вообще никак не реализован вывоз отходов, то есть если туда совсем не появлялся никогда мусоровоз, жители не должны платить». В то же время обустроить контейнерную площадку в каждом дворе и возле каждого частного дома регоператор не может, это задача муниципалитетов. Задача «Зелёной рощи» - предоставить сам контейнер. На эти цели из десятилетнего бюджета компании размером в 8 миллиардов рублей, заложен 1%.









Антон Киселёв

8 февраля 2019 года







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