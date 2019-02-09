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В Орле двухэтажный барак рассыпается под натиском времени

Без воды в кране, но с водой на стенах и с выходом в соседний супермаркет - не за покупками, а «по нужде». Вот так и живут герои нашего сюжета в ожидании обещанного переселения. Да не три года ждут, а гораздо дольше. А между тем, двухэтажный барак, разменявший восьмой десяток, уже не может противостоять времени и рассыпается на глазах.

Опавшая штукатурка и щели в окнах. Картина не удивляет - возраст двухэтажки по адресу - Плещеевская, 14 - перевалил за семь десятков, строили его как временное жилье. У Светланы Павловны на ногах вместо домашних тапочек, утепленные сапоги, в доме печное отопление и в комнатах температура выше 14 градусов не поднимается. Да и все удобства на улице.
Светлана Грибакина, житель дома №14 по ул. Плещеевской: «Как можно так жить в таких условиях? Воду - носить. В туалет неизвестно куда ходить. У нас многие, когда жили, ходили в торговый центр»..
Питьевую воду тоже приносят из супермаркета, а вот за технической приходится ходить с ведрами на колонку. Зато с дырявой кровли льется регулярно.
Светлана Грибакина, житель дома №14 по ул. Плещеевской: «Главное, чтобы потолок не обвалился на нас. Там все течет, здесь течет все - просто ручьями течет».
Дом свое отслужил - уверены в управляющей компании, и на текущий ремонт просто закрыли глаза. А вот чиновникам этот факт пришлось доказывать. В 2012 году своего добились: дом признали аварийным, но переписка не прекращается. Сроки переселения регулярно переносятся.
Светлана Грибакина, житель дома №14 по ул. Плещеевской: «Обещали в 2014-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м. В 2018 году добились две квартиры».
Жильцов из квартир, о которых говорит Светлана Павловна, расселили, потому что в суд они протоптали дорожку раньше остальных. По сути, в Орле уже сформировались две очереди на переселение - из тех, кто верит и ждет чуда, и тех, кто добивается его, оббивая пороги правовых инстанций.
Светлана Грибакина, житель дома №14 по ул. Плещеевской: «Мы решили теперь идти в прокуратуру и суд. Уже к адвокату сходили, бумаги отнесли все. Ждем ответа».
В администрации разводят руками и говорят: надо еще подождать. Тем более что шансы есть.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта г.Орла: «С 1 января этого года начала действовать федеральная программа по расселению из ветхих и аварийных домов. Соответственно все дома, которые ранжировались по подаче заявлений и принятия в межведомственной комиссии решения о том, что они признаны аварийными, в рамках списочного состава поэтапно будут переселены».
Поэтапно - это значит, что сначала те, у кого на руках судебные решения, и только после - остальные. А вот гарантии, что они все же отметят новоселье, нет. Программа рассчитана на 2-3 года, и это с учетом того, что своего расселения ждут жители ста пятидесяти домов.




Анна Вайсергисер
8 февраля 2019 года

 


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