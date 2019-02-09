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Орловская область вплотную приблизилась к созданию особой экономической зоны в Мценском районе

Правительство страны согласовало идею запуска работы индустриального парка «Зелёная роща» на определенных преференциях для инвесторов и бизнеса. Об этом сегодня рассказал глава региона на встрече с представителями общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

В первую очередь участники встречи обсудили механизмы реализации национального проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Налоговые преференции, отсутствие административных барьеров для ведения бизнеса и поддержка со стороны регионального правительства - всё это для Орловщины не ново. Однако особая экономическая зона, безусловно, должна стать интересным опытом в этой работе, заключили участники встречи.
Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»: «Я увидел, что область активно работает в плане налоговых преференций для тех людей, которые инвестируют деньги в экономику региона. Область близка к тому, чтобы здесь появилась свободная экономическая зона. Интересно будет дальнейшее обсуждение, какие кластеры являются для региона приоритетными».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из Правительства России поступил на согласование нам проект-постановление о создании особой экономической зоны «Орёл», располагаемой в Мценском районе на территории индустриального парка промышленно-производственного назначения «Зеленая роща». В ближайшее время мы должны согласовать, подписать соглашение, и после этого проект-постановление будет размещён для официального доступа и, соответственно, зона будет размещена».



Антон Киселёв
8 февраля 2019 года

 


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