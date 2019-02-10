Новости версия для печати С юбилеем, мэтр! Человек-эпоха орловского телевидения. На этой неделе журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации Иван Молчанов отметил 40-летие творческой деятельности. За эти годы у Ивана Николаевича, как он сам признается, даже мысли не возникло бросить профессию. И вот уже четыре десятка лет в его трудовой книжке значится единственная запись.



Он всегда с азартом и искренним интересом берется и за сложные репортажи, и за рядовые новостные сюжеты. Но главной его темой всегда остается человек - герой в кадре, в жизни, в труде.



Иван Николаевич Молчанов пришел в радийный отдел орловской телерадиокомпании в феврале 1979 года. Выпускник факультета иностранных языков, ему было всего 27 лет. К тому моменту Молчанов уже успел поработать в районной газете, занимался аграрной темой. Рассказывал о тружениках села, про их заботы и победы. А вот по специальности, полученной в пединституте, Иван Николаевич не проработал ни дня.

Иван Молчанов, тележурналист: «Я честно пять лет изучал профессию, но - не судьба. Тогда было очень проблемно устроиться в школу. Но я в своих передачах всегда включаю учителя и говорю о школах, о педагогах, учениках». Прошло много лет, но свой первый рабочий день на радио журналист Молчанов помнит практически поминутно.

Иван Молчанов, тележурналист: «В первый день в редакции я получил задание и поехал на запись репортажа. Это был радиорассказ про училище Плодово-ягодной станции. Я поехал с «репортером» - магнитофоном. Писали куски с уроков, с занятий в саду. Было что-то такое про яблоки, про сливы, про груши». Кстати, Иван Николаевич пришел в телерадиокомпанию, когда ей было всего 12 лет. Он трудился с теми, кто стоял у ее истоков. Пионерам Орловского ТВ и радио Молчанов посвятил цикл передач «Спасибо, снято!», приуроченных к 50-летию ГТРК «Орел».

Иван Молчанов, тележурналист: «Мы решили создать такой трибьют о них и для них. Такие мемуарные передачи о том, как зарождалось орловское ТВ, о том, какие это были люди. Люди были всякие, разные. У одних можно было учиться тому, как делать телевидение, у других можно было учиться, как не надо делать телевидение». Долгое время Иван Молчанов работал в молодежной редакции. Сначала на радио, потом на ТВ. Программа «Клуб молодежи» выходила в прямом эфире, что, по словам тележурналиста, было не очень удобно. Герой не всегда раскрывался в полной мере - то ли из-за волнения, то ли сдерживала обстановка студии. И потому Иван Николаевич предпочитал делать материалы на месте, где герой жил и трудился. С тех пор так и повелось - в объективе его передач были и остаются простые люди, с их поворотами судьбы. Вывести человека на откровенный разговор – это, кстати, тоже большой талант.

Иван Молчанов, тележурналист: «Нужно просто очень внимательно слушать человека, и когда он видит, что его рассказ тебе интересен, он раскрывается полностью». Поместить героя в привычную обстановку, выстроить доверительную беседу – эти приемы в арсенале Молчанова по сей день. Результат – телевизионные очерки из цикла «Такая жизнь»: почти полвека в любимой профессии.

Иван Молчанов, тележурналист: «Я не верю в большую силу телевидения как некоего улучшателя жизни. Улучшателя души человека - другое дело».









Татьяна Дьяконова

10 февраля 2019 года







На главную страницу





