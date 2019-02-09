Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Дом со всеми неудобствами. Косметический ремонт двухэтажке, разменявшей восьмой десяток, уже не помогает.



- «От покаяния - к воскресению». В Орел привезли святыни из нескольких стран.



- И снова о мусоре. Сложные вопросы и простые ответы.



- Улыбайтесь, вас снимают! За ремонтом на мосту Дружбы можно наблюдать он-лайн.



- Год седьмой - ремонт нормальный. Областные власти, все-таки, хотят сделать и открыть молодежный центр «Полет».



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Вести-Орёл

8 февраля 2019 года







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