Новости версия для печати Орел украсят 34 топиарные фигуры Весной «Зеленстрой» приступит к украшению города свежими цветами и топиарными фигурами.



Как сообщил директор предприятия Юрий Козлов, на свои места вернутся хорошо знакомые горожанам «Лошади», «Медведь с медвежонком», «Корабль». Появятся и новые композиции. Так, в сквере Комсомольцев установят «Лося» и «Лисицу с лисенком». Фигуры будут выполнены из березовых сучьев и в течение сезона по мере необходимости будут реставрироваться. В настоящий момент ведется восстановление прошлогодних топиарных конструкций.



Кроме того, директор «Зеленстроя» сообщил, что на бульваре Молодежи появится топирная фигура «Кубок», а все шесть арок будут украшены свежими цветами.



Всего же в городе планируется установить 35 топирных конструкций, оборудовать 45 клумб. В бюджете Орла за реализацию этих мероприятий заложено около 15 млн рублей, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

9 февраля 2019 года







На главную страницу





