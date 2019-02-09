Орел украсят 34 топиарные фигуры

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суббота
9.02.2019
12:16:57
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Орел украсят 34 топиарные фигурыВесной «Зеленстрой» приступит к украшению города свежими цветами и топиарными фигурами.
Как сообщил директор предприятия Юрий Козлов, на свои места вернутся хорошо знакомые горожанам «Лошади», «Медведь с медвежонком», «Корабль». Появятся и новые композиции. Так, в сквере Комсомольцев установят «Лося» и «Лисицу с лисенком». Фигуры будут выполнены из березовых сучьев и в течение сезона по мере необходимости будут реставрироваться. В настоящий момент ведется восстановление прошлогодних топиарных конструкций.
Кроме того, директор «Зеленстроя» сообщил, что на бульваре Молодежи появится топирная фигура «Кубок», а все шесть арок будут украшены свежими цветами.
Всего же в городе планируется установить 35 топирных конструкций, оборудовать 45 клумб. В бюджете Орла за реализацию этих мероприятий заложено около 15 млн рублей, сообщает сайт городской администрации.
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