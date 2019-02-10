Новости версия для печати Сегодня в Орле вступил в силу новый тариф на проезд в общественном транспорте Тариф – дифференцированный.



С 10 февраля орловцы могут оплачивать проезд банковской картой



В соответствии с решением орловского Горсовета и постановлением администрации города Орла, с 10 февраля стоимость проезда в городском общественном транспорте будет составлять 17 рублей за одну поездку при безналичной оплате и 20 рублей при наличной оплате.



Платежные терминалы, установленные в автобусах, могут принимать безналичную оплату только бесконтактным способом, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

10 февраля 2019 года







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