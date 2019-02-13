Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует отборочный тур межрегиональной Олимпиады школьников. Для учеников 11-х классов это прекрасная возможность не просто проверить знания, но и набрать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.



Все, кто пройдет во второй тур, получат два дополнительных балла, призеры заключительного этапа – 6 баллов, а победители - все 10 баллов. Финал Олимпиады состоится в марте, тогда и огласят результаты.

Ирина Гончарова, директор ресурсного центра профессиональной ориентации ОГУ им.Тургенева: «Это межпредметная многопрофильная олимпиада, с историей. 5 лет назад в ней участвовало 200 человек, а в этом году – 850. Это ребята со всех регионов страны».





Татьяна Тимохина

11 февраля 2019 года







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