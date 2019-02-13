Новости версия для печати С этого года патент на трудовую деятельность в Орловской области для иностранцев подорожал Стоимость составляет 3 672 рубля в месяц.



Разрешение выдается гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины сроком от одного месяца до одного года на работу, как у физических, так и у юридических лиц.

В минувшем году патенты получили 2 744 человека сумма налога на доходы физических лиц, поступившая в региональный бюджет, превысила 63 миллиона рублей.





Мария Семак

11 февраля 2019 года







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