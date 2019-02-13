Новости версия для печати В правительстве Орловской области подвели первые итоги работы регоператора Старт реформы по обращению с коммунальными отходами в нашем регионе дважды переносился. Но с января этого года региональный оператор все же приступил к выполнению своих обязанностей, а жители получили на руки первые платежки.



Проблему вывоза мусора и отходов детально проанализировали. Говорили и о необходимости формирования перечня контейнерных площадок и их оборудования. Договоры со всеми бюджетными учреждениями регоператор «Зеленая Роща», а именно он отвечает за сбор, утилизацию и захоронение отходов - заключил. Жителям, которые получили квитанции с неверными данными, стоит связаться с регоператором и внести изменения. Работа по формированию новой верной базы данных потребителей будет вестись в течение месяца.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо работать над тем, чтобы внедрять раздельный сбор мусора, чтобы иметь возможность вовлекать отсортированный мусор во вторичную переработку, и необходимо поставить сферу обращения всех отходов под контроль государства и общественности».





Анна Вайсергисер

11 февраля 2019 года







На главную страницу





