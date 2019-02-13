Новости версия для печати 14 апреля жители шести районов Орловской области выберут депутатов сельских советов Об этом рассказали на встрече представителей политический партий и членов облизбиркома.



Участие в выборах примут около трёх с половиной тысяч человек, будет организовано 14 избирательных участков. Кроме того в облизбиркоме напомнили, что участники процесса могут обращаться к ним за консультациями при подготовке к выборам, а также о том, что сведения о поступлении и расходовании средств необходимо предоставлять своевременно.





Надежда Невматулина

11 февраля 2019 года







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