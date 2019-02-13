Новости версия для печати Больше восьмисот орловских пенсионеров обучили компьютерной грамотности в прошлом году В регионе подвели итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение».



Для подведения итогов за одним столом собрались сотрудники департамента соцзащиты, представители ветеранских организаций и Красного креста, руководители учреждений соцобслуживания населения.



В рамках федерального проекта «Старшее поколение» больше восьмисот орловских пенсионеров обучили компьютерной грамотности в прошлом году.



Обсудили планы и на 2019-й. Так, одним из важных направлений определили вовлечение людей «золотого возраста» в различные сферы деятельности и их переобучение для продолжения работы. В этом году переподготовку пройдут 295 орловцев предпенсионного возраста.





Надежда Невматулина

11 февраля 2019 года







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