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среда
13.02.2019
23:39:58
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Больше восьмисот орловских пенсионеров обучили компьютерной грамотности в прошлом годуВ регионе подвели итоги реализации федерального проекта «Старшее поколение».
Для подведения итогов за одним столом собрались сотрудники департамента соцзащиты, представители ветеранских организаций и Красного креста, руководители учреждений соцобслуживания населения.
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» больше восьмисот орловских пенсионеров обучили компьютерной грамотности в прошлом году.
Обсудили планы и на 2019-й. Так, одним из важных направлений определили вовлечение людей «золотого возраста» в различные сферы деятельности и их переобучение для продолжения работы. В этом году переподготовку пройдут 295 орловцев предпенсионного возраста.
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