Новости версия для печати В Орле вступил в силу новый транспортный тариф Накануне некоторые орловцы столкнулись с трудностями в общении с водителями.



Теперь в Орле стоимость проезда в маршрутках, трамваях и троллейбусах - 20 рублей при оплате наличными и 17 рублей при оплате банковской картой без пин-кода. При этом, если валидатор вышел из строя или вовсе отсутствует, пассажир имеет право ехать за 17 рублей наличкой.



Накануне некоторые орловцы столкнулись с трудностями в общении с водителями. В социальных сетях появились публикации и фотографии. Авторы говорят, что водители в буквальном смысле высаживают людей из маршрутки. Причина - отсутствие в автобусе валидатора и нежелание везти пассажира за 17 рублей. Глава региона Андрей Клычков поручил руководителю профильного областного департамента Денису Блохину разобраться в ситуации и наказать водителя.





Юлия Опанасюк

11 февраля 2019 года







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