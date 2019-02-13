На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев

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На «Евровидение-2019» поедет Сергей ЛазаревРоссию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Об этом заявил официальный вещатель конкурса – ВГТРК.
Это второе участие Лазарева в международном конкурсе песни: на "Евровидении-2016" ему удалось занять третье место с песней "YOU ARE THE ONLY ONE". Песня до сих пор остается международным хитом. По результатам зрительского голосования она получила первое место, но по правилам "Евровидения" результаты суммируются с оценкой международного экспертного жюри.
"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели, – заявил певец в интервью "России
". – Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать – нет. Нет, здесь – про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"! Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз! А, может быть, даже больше".
"Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, в Тель-Авиве. Транслировать конкурс будет телеканал "Россия"
. Продюсером номера Сергея Лазарева, как и в 2016 году, выступит Филипп Киркоров.
Первый и второй полуфиналы состоятся 14
и 16 мая
соответственно, а финал конкурса 18 мая
2019 года.
Детали и эксклюзивные подробности зрители нашего канала узнают в субботу, 9 февраля
, в 17:30,
в специальном выпуске программы "Привет, Андрей"
.