Новости версия для печати На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец Сергей Лазарев. Об этом заявил официальный вещатель конкурса – ВГТРК.



Это второе участие Лазарева в международном конкурсе песни: на "Евровидении-2016" ему удалось занять третье место с песней "YOU ARE THE ONLY ONE". Песня до сих пор остается международным хитом. По результатам зрительского голосования она получила первое место, но по правилам "Евровидения" результаты суммируются с оценкой международного экспертного жюри. "Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели, – заявил певец в интервью " России ". – Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать – нет. Нет, здесь – про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"! Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз! А, может быть, даже больше".

"Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, в Тель-Авиве. Транслировать конкурс будет телеканал "Россия" . Продюсером номера Сергея Лазарева, как и в 2016 году, выступит Филипп Киркоров. 14 и 16 мая соответственно, а финал конкурса 18 мая 2019 года.



Детали и эксклюзивные подробности зрители нашего канала узнают в субботу, 9 февраля, в 17:30, в специальном выпуске программы Первый и второй полуфиналы состоятсясоответственно, а финал конкурса2019 года.Детали и эксклюзивные подробности зрители нашего канала узнают в субботу,, вв специальном выпуске программы "Привет, Андрей"





Орловское Информбюро

8 февраля 2019 года







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