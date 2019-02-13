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Орловская область готовится к строительству социальных и инженерных объектов

В этом году власти региона планируют достроить два детских сада в Болховском и Зареченском микрорайоне, восемь ФАПов в районах области, капитально отремонтировать Кромскую больницу и центр соцзащиты, а также завершить работы на мостах - Дружбы в Орле и в Мценске на переправе через Зушу. О глобальных строительных планах сегодня говорили на аппаратном совещании в администрации региона.

Все эти работы вошли в программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2019 год». Помимо обозначенных пунктов предусмотрено строительство 16 километров газопровода и трех километров водопровода в сельской местности. В нескольких населённых пунктах Ливенского и Орловского районов появится канализация, в Змиёвке водопровод будет капитально отремонтирован. Но самым затратным пунктом программы, как и прежде, станут дороги. На их строительство, реконструкцию и капитальный ремонт предусмотрено почти 950 миллионов рублей.
Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Объем финансирования программы составляет 1 миллиард 707,3 миллиона рублей. Всем заказчикам программных мероприятий, до которых доведены лимиты бюджетных обязательств, необходимо незамедлительно приступить к организации конкурсных процедур, а главному распорядителю бюджетных средств в срок до 1 апреля 2019 года обеспечить заключение соглашений с муниципальными образованиями и областными учреждениями на предоставление соответствующих трансфертов».



Антон Киселёв
11 февраля 2019 года

 


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