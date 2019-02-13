Новости версия для печати Все автобусы, осуществляющие перевозки по Орлу, оборудованы валидаторами для безналичной оплаты Об этом сегодня сообщили в мэрии.



За работоспособностью устройств следят специальные группы контроля. Кроме того, валидаторы, которые читают банковские карты, появились и в горэлектроранспорте. Напомним, со вчерашнего дня проезд в Орле стоит 17 рублей при безналичной оплате и 20 - "живыми" деньгами.





Надежда Невматулина

11 февраля 2019 года







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